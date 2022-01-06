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HABERLERAvrupa Haberleri

Rüzgâr bebek yuvasına döndü

#SMA Tip#Rüzgâr Samet Çiçek#Zolgensma
Rüzgâr bebek yuvasına döndü

İzmir’de, SMA Tip 1 hastası olarak dünyaya gelen 19 aylık Rüzgâr Samet Çiçek, bağış hesabında toplanan para sayesinde geldiği Almanya’da Zolgensma tedavisi alıp Türkiyeye döndü. Gülistan Çiçek (28), oğlu Rüzgâr’ın zoru başardığını ve hareket kabiliyetinin arttığını söyledi.

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Rüzgâr bebek yuvasına döndü
BORNOVA ilçesinde yaşayan Gülistan ve İbrahim (41) Çiçek çiftinin, Damla Çiçek (10) ve Deniz Fırat Çiçek’in (2) ardından dünyaya gelen oğulları Rüzgâr Samet’e henüz 4 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuydu. Hastalığının gün geçtikçe ilerlemesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulan Rüzgâr bebek, bağış hesabında toplanan para sayesinde geldiği Almanya’da Zolgensma ilacını aldı. 31 Aralık’ta Türkiye’ye dönen Çiçek ailesi, Rüzgâr’ın tamamen sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Gülistan Çiçek, daha önce rahat nefes alamayan oğlunun günden güne iyiye gittiğini belirterek, “Rüzgâr, ayağını çok az kıpırdatıyordu ama bacaklarını hareket ettiremiyordu. Çok şükür ellerini, kollarını havaya kaldırmaya başladı. Kafasını daha fazla tutabiliyor. Cihazdan 5 dakika ayrıldığında mosmor oluyordu. Artık uzun süre ayrı kalıyor” dedi.
Rüzgâr bebek yuvasına döndü
‘BUNDAN SONRASI DA ÖNEMLİ’
Rüzgâr’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Çiçek, şunları söyledi: “Ben kampanyanın tamamlanacağına inanmıyordum. Psikolojim çok bozuktu. 2 evladım daha var. Onlar için de ayakta kalmaya çalıştım. Rüzgâr’ı kaybedeceğim diye korkularım vardı. Çok şükür birisi çıktı ve bir mucize olup kampanyayı tamamladı. Şimdi daha umutluyum. Rüzgâr’ın yüzü gülüyor. Kardeşini gördüğünde mutlu oluyor. Biz zor olanı başardık ama bundan sonrası da çok önemli. Bu mücadelenin boşa gitmesini istemiyorum. Çünkü fizik tedaviye ihtiyacı var. Ne kadar iyi bakılırsa o kadar çabuk toparlanır. Bu birkaç seneyi bulabilir.”
Rüzgâr bebek yuvasına döndü
‘ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR’
Oğlunun 8 aylıkken boğazının delindiğini ve cihazlara bağlı şekilde burnundan mama alarak beslendiğini anlatan İbrahim Çiçek ise valilik onaylı bağış hesabında yaklaşık 6 ayda tedavi masrafının yalnızca yüzde 3’ünü toplayabildiklerini belirtti. Ancak ismini vermek istemeyen hayırseverin tüm maliyeti üstlendiğini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu: “Ramazan ayında tam umutlarımız, inancımız tükenmişken bir haber aldık. Valilik izinli bağış hesabımızda 593 bin lira toplanmıştı. Hayırsever de bu miktarı 2 milyon 300 bin euroya tamamladı. 3.5 ay süresince eşim, ben ve Rüzgâr Almanya’da kaldık. Bir hayırsever de kalmamız için evini verdi. Hem bize tercümanlık yaptılar hem de hastaneye götürüp getirdiler. Rüzgâr ilacı aldıktan sonra belirli bir süre hastanede gözetim altında tutuldu. Bundan sonra önümüzde uzun bir yol var. Çocuğumuz tam iyileşene kadar fizik tedaviyi aksatmamamız gerekiyor. Kasları çok güçsüz kalmış.”
Rüzgâr bebek yuvasına döndü
‘TÜM SMA’LILAR BU İLACA KAVUŞSUN’
Rüzgâr’ın güçlenerek ayağa kalkabileceği günü görmek istediklerini kaydeden Çiçek, yeni yılda tüm SMA’lı çocukların bu ilaca kavuşmasını dilediğini söyleyerek, “Bir baba, bir anne olarak biz bu ilacı aldıktan 2 hafta sonra şunu gördük ki, çocuğumuzun elleri biraz daha havaya kalkmaya başladı. Eşim onun yanından ayrıldığında, yeni doğmuş bir bebek gibi tepki vermeye ve ağlamaya başladı. Bugünleri de gördük Allah’a şükür ama bizim için her şey bu ilacı almakla da bitmedi. Önümüzde fizyoterapi süreci var. Rüzgâr güçlenecek ki ayağa kalkabilsin” diye konuştu.

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#SMA Tip#Rüzgâr Samet Çiçek#Zolgensma

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