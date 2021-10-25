Rüzgar bebek hayata tutunmak için Almanya’da!

BORNOVA ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan (28) Çiçek çiftinin 3’üncü çocukları Rüzgar Samet Çiçek, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde henüz 4 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi koyulan ve hastalığının gün geçtikçe ilerlemesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya başlanan Rüzgar bebeğin Almanya’da tedavi olması için yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izniyle ocak ayında başlatılan kampanya ile tedavi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro toplandı. Para, Rüzgar bebeğin tedavi göreceği Almanya’daki Ulm Universite Hastanesi’nin hesabına yatırıldı.
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