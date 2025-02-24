Rutte’den Merz’e tebrik mesajı

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Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda Merz’i seçimlerdeki ‘zaferinden’ dolayı kutladı. Yeni kurulacak Almanya hükümeti ile iş birliği mesajı veren Rutte, “Ortak güvenliğimiz için bu kritik anda sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Avrupa’nın savunma harcamaları konusunda adım atması hayati önem taşımaktadır ve sizin liderliğiniz kilit rol oynayacaktır” ifadesini kullandı. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı yayınladığı verilere göre, CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28.6’sını alarak birinci sırada bulunuyor.