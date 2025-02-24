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Rutte’den Merz’e tebrik mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Mark Rutte#Friedrich Merz#Almanya
Rutte’den Merz’e tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:40

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya’daki genel seçimde zaferini ilan eden CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz’i tebrik etti.

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Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda Merz’i seçimlerdeki ‘zaferinden’ dolayı kutladı. Yeni kurulacak Almanya hükümeti ile iş birliği mesajı veren Rutte, “Ortak güvenliğimiz için bu kritik anda sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Avrupa’nın savunma harcamaları konusunda adım atması hayati önem taşımaktadır ve sizin liderliğiniz kilit rol oynayacaktır” ifadesini kullandı. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı yayınladığı verilere göre, CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28.6’sını alarak birinci sırada bulunuyor.

 

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#Mark Rutte#Friedrich Merz#Almanya

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