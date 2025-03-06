Rutte, ABD-Ukrayna görüşmeleri konusunda ‘temkinli iyimser’

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Rutte, Brüksel’deki NATO karargahında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya olan bağlılığını açıkça ortaya koyduğunu, bunun yanı sıra Avrupa’nın savunma harcamaları konusunda daha fazla şey yapması gerektiği beklentisini de açıkça belirttiğini kaydetti. Rutte, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan tartışmayla ilgili soru üzerine, “Öncelikle şunu açıklığa kavuşturayım. Ukrayna’nın özellikle barış görüşmeleri hangi biçimde olursa olsun başladığında güçlü bir konumda olması önemli. Bu yüzden destek devam etmeli” dedi.

Zelenski’nin mektubu üzerine ABD ve Ukrayna’nın anlaşmazlıklarını nasıl çözeceği konusunda tartışıyor olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Rutte, “Bunun iyi sonuçlara yol açacağı konusunda ihtiyatlı şekilde iyimserim. Bu yüzden, ‘eğer’ diyerek yorum yapmamak daha iyi, çünkü yine ihtiyatlı bir iyimserlikle, işlerin olumlu anlamda ilerleyebileceği varsayımında bulunuyorum” değerlendirmesini yaptı.

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O TARTIŞMANIN ARDINDAN NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 28 Şubat’ta Oval Ofis’teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenski Beyaz Saray’dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Trump, Zelenski’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

4 Mart’ta Kongre’de konuşan Trump, Zelenski’nin kendisine bir mektup gönderdiğini, Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti. Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenski arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmiş, ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.