‘Rusya’yı müzakere masasına oturtalım’

YUNANİSTAN sınırında yaşanan mülteci krizi, Almanya’da yeni bir mülteci akını korkusuyla birlikte çözüm yolları tartışmalarını beraberinde getirdi. CDU Genel Başkan adayı ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Avrupa’nın göçü önlemek için Rusya’ya baskıyı artırması gerektiğini söyledi. Putin ve Esad’ın bir milyon insanı Türkiye sınırına bombaladığını belirten Röttgen, “Bu dramatik durumdan Putin ve Esad sorumlu. Rusya’yı müzakere masasına zorlamalıyız ki, Putin fetih politikasını sona erdirsin” diye konuştu.

AVRUPA’NIN STRATEJİK HATASI

Avrupa’nın Suriye krizindeki hatasının stratejik bir tavır sergileyememesi olduğunu belirten Röttgen, bunun sonucu Putin’in Suriye’de stratejik güç sahibi olduğunu söyledi. Gerekirse Avrupa’nın, Rusya’ya baskıyı artırmak için yaptırımları gündeme getirmesini vurgulayan Röttgen, eğer Avrupa yeni bir göç dalgası istemiyorsa, İdlib’i terk eden insanlara Suriye’de etkili biçimde insani yardımda bulunması gerektiğini kaydetti. Aksi takdirde bu insanların bir şekilde Avrupa’ya gelmeye çalışacağı uyarısında bulunan Röttgen, Almanya’nın şimdi mülteci almasının yanlış olacağını, bunun Putin ve Esad’ın saldırılarını teşvik edeceğini söyledi.