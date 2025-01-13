‘Rusya’ya yaptırımlar kalksın, Amerikalılar evine dönsün’

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BSW’nin seçim programını belirlemek için Almanya’nın eski başkenti Bonn’da yaptığı kurultayda konuşan Federal Meclis milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya’ya orta menzilli Amerikan füzeleri yerleştirilmesine karşı olduklarını söyledi. Almanya’daki Amerikan üslerinde görev yapan 37 bin civarındaki askerin geri çekilmesini isteyen Dağdelen, “İşte bu nedenle de biz ‘Ami go home’ diyoruz” açıklamasında bulundu. Dağdelen ayrıca Amerika’nın Almanya’daki nükleer silahlarını da geri çekmesini istedi. BSW Eş Başkanı Amira Mohamed Ali de Dağdelen’in bu yöndeki açıklamalarına tam destek verirken, “Ami go home” ifadesini kullandı.

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BSW’nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Sahra Wagenknecht ise hem muhalefete hem de iktidara yüklendi. “Daha önceki yıllarda Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl gibi bu ülkenin insanlarının güvendikleri başbakanlar vardı. Ben diğer partilerde artık bu yetiye sahip politikacılar görmüyorum” diyen Wagenknecht, CDU/CSU’nun adayı Friedrich Merz’i de sağ popülist AfD’li Alice Weidel’i de sığınmacı ve düzensiz göçü istismar etmekle suçladı. Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Wagenknecht, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların Ukrayna’daki savaşla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı: “Yaptırımların ahlakla, insan haklarıyla, barışla ve sevgiyle hiçbir ilgisi yok. Bunlar sadece ABD ekonomisi için bir ekonomik teşvik programı ve Alman ve Avrupalı şirketler için bir katil program. Almanya’nın ucuz seçim vaatlerine değil, ucuz enerjiye ihtiyacı var. Rusya’dan yeniden doğal gaz ve elektrik ithalatı başlamalı. Bizim herhangi bir ideolojiye değil, en ucuza satın alabileceğimiz enerjiye ihtiyacımız var.”

EMEKLİ AYLIĞI ALT SINIRI

BSW’nin seçim programında ilk etapta şunlar yer aldı:

* 40 yıl çalışanın en düşük emekli aylığı 1.500 Euro olmalı.

* 2 bin Euro’ya kadar olan emekli aylıkları vergiden muaf tutulmalı.

* Yeni yatırımların desteklenmesi için borç freni esnekleştirilmeli.

* İşletmelere daha ucuza enerji verilmeli.

* Asgari saat ücreti 15 Euro olmalı.

* Kiralarda artış sınırlandırılmalı.

* Düzensiz ve kaçak göçün engellenmesi için sığınma başvuruları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışındaki güvenli ülkelerde değerlendirilebilmeli.

* Ukrayna’ya silah verilmesi sonlandırılmalı.