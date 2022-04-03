Rusya’ya casusluk yapan yedek subayın iddianamesi hazır!

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FEDERAL Savcılık tarafından tamamlanan iddianamede Ralph G.’nin 2014 Ekim ayından bu yana Rus istihbarat servisiyle temas halinde olduğunu ve Mart 2020’ye kadar Rus gizli servisine bilgi verdiği suçlamasında bulunuluyor. Ralph G.’nin sıklıkla Rus devlet kurumları tarafından düzenlenen etkinliklerine davet edildiği de belirtildi. İddianamede, zanlının Rus istihbarat servisine, bir kısmı kamu kaynaklarından ve aynı zamanda kamuya açık olmayan kaynaklardan da bilgi aktardığı açıklandı. Bilgilerin yedek subay olarak görev alanlarıyla ve ekonomik yaptırımlarla ilgili bilgiler olduğu ifade edidi. Ralph G.’nin aktardığı bilgiler arasında Almanya’daki sivil-askeri yapılanma hakkında veriler ve Alman Ordusu’ndaki yedek askerlik sistemiyle ilgi bilgiler olduğu da iddianamede yer aldı. Ralph G.’nin ayrıca, 2014 yılında başlayan Kuzey Akımı II projesi nedeniyle hayata geçirilen yaptırımların Alman ve AB ekonomisine yönelik sonuçları hakkında değerlendirmeleri de Rus istihbaratına verdiği suçlamasında bulunuluyor.

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İRTİBAT KOMUTANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Ralph G.’nin Rus tarafına Alman Ordusu’ndaki üst düzey yetkililer ile iş dünyasından bazı önemli isimlerin, özel iletişim bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerini sağladığı da iddialar arasında. Ayrıca zanlının Rus yetkililerle buluşmasında ABD ve Batılı müttefiklerinin güvenlik ve savunma politikası hakkında genel bir bilgi verdiği de kaydedildi. Ralph G.’nin orduda yedek subay olarak görev almasının yanı sıra bölge irtibat komutanlığının başkan yardımcısı olduğu da belirtildi. Ayrıca, sivil mesleki faaliyeti nedeniyle, Alman ekonomisinin çeşitli komitelerine de üye olduğu kaydedildi.

5 YIL HAPİS YATABİLİR

İstihbarat uzmanlarına göre, Ralph G.’nin gizli servis tabiriyle ‘Büyük balık’ olmadığı ancak yine de yabancı istihbaratla irtibat kurması ve bilgi aktarması nedeniyle ağır suç işlediği ifade edildi. Zanlının suçlu bulunması durumundan 5 yıla kadar hapis yatabileceği ifade edildi. Zanlının, gözaltında tutulmadığı ve davanın açılıp açılmayacağına Düsseldorf Eyalet Mahkemesi’nin karar vereceği belirtildi.