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Rusya’nın siber saldırıda ikinci hedefi Belçika!

#Rusya#Siber Saldırı#Belçika
Rusya’nın siber saldırıda ikinci hedefi Belçika

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Belçikalı uzmanlar Belçika’nın siber saldırıda Ukrayna’dan sonra Rusya için iki numaralı savaş hedefi olduğunu öne sürdü.

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BELÇİKALI güvenlik uzmanları, ülkenin son bir aydır yoğun Rus bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılara maruz kaldığını belirtti. Belçika’nın siber alanda Rusların hedefi olduğu belirtilirken, bu durumun asıl sebebi Belçika’nın ev sahipliği yaptığı NATO ve Avrupa Birliği (AB) kurumları olarak gösterildi.

‘BELÇİKA BU ORTAMDA GÜVENDE SAYILMAZ’
Konuyla ilgili açıklama yapan Katolik Levent Üniversitesi Siber Güvenlik Uzmanı ve Profesörü Axel Legay, “Savaş aslında 24 Şubat’ta başlamadı, 24 Ocak’ta başladı. O günden bu yana Belçika çok yoğun bir şekilde Rusya kaynaklı siber saldırılara hedef oluyor. Yoğun saldırıların ilk hedefi elbette Ukrayna. Devlet kurumları, bankalar, hatta özel hesaplar hedef alındı. Bu süreçte en çok saldırı alan ikinci ülke ise Belçika oldu’’ dedi. Siber korsanların doğrudan NATO ve AB kurumlarını hedef almak yerine bu kurumlarla iletişim halinde olan ve basit yöntemlerle korunan kullanıcılar üzerinden hedef sistemlere girdikleri ve tahribat yaptıklarını bildiren Legay, “Belçika bu ortamda güvende sayılmaz’’ dedi.

Rusya’nın siber saldırıda ikinci hedefi Belçika

 

 

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#Rusya#Siber Saldırı#Belçika

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