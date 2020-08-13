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Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Rusya'nın eski kaptanı hakemi hastanelik etti

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Rusya'nın eski kaptanı hakemi hastanelik etti
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'Kırmızı kart gösterirsen yumruk atarım' dedi, attı.

KARiYERiNDE, 1’er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası olmak üzere toplam 8 şampiyonluk bulunan Rusya Milli Takımı’nın eski kaptanı Roman Shirokov, bir hazırlık maçında ‘Yok artık’ dedirtti. Oyunculuğu döneminde hırslı yapısıyla bilinen 39 yaşındaki eski futbolcu, penaltı beklediği pozisyonun ardından sinirlendi. Hakem Nikita Danchenko’nun kendisini oyundan atmaya hazırlandığı sırada “Kırmızı kart gösterirsen sana yumruk atarım” diyen Shirokov, dediğini yaptı ve genç hakemi hastanelik etti. Daha sonra özür dileyen eski futbolcu hakkında soruşturma açılabileceği belirtildi.

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