×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Rusya’nın 258 milyar Euro’su Belçika’da tutuluyor

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#EURO#AVRUPADAN HABERLER
Rusya’nın 258 milyar Euro’su Belçika’da tutuluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 13:32

Belçika’nın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında şimdiye kadar toplam 250 milyar Euro’nun üstünde Rus varlığını dondurduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Belçika Maliye Bakanlığı Hazine Birimi, savaş ve uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında ülkede şimdiye kadar dondurulan Rus varlıklarına ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre, Belçika’da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar Euro’luk Rus varlığı bulunuyor. Bunun 65 milyar Euro’luk kısmını dondurulmuş varlıklar, 193 milyar Euro’luk kısmını da Rusya Merkez Bankası’nın hareketsizleştirilmiş işlemleri oluşturuyor. Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear’a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda. AB’nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı Euroclear’da yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#EURO#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!