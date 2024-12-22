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Rusya’dan gelen hibrit tehditlere karşı uyardı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Rusya#Hibrit Tehdit
Rusya’dan gelen hibrit tehditlere karşı uyardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 12:20

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’dan hibrit saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırıların hedefinin Almanya olduğunu söyledi.

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PISTORIUS, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hibrit saldırılar düzenliyor ve Almanya özel bir hedef. Bizi iyi tanıyor, Putin bizi nasıl iğneleyeceğini biliyor” dedi. Hibrit bir savaşı ‘geleneksel askeri operasyonlar, ekonomik baskı, bilgisayar saldırıları ve medya ve sosyal ağlarda propagandanın bir kombinasyonu’ olarak tanımlayan Pistorius, saldırganların amacının özellikle toplumları istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti. Pistorius, Almanya’nın buna karşı kendini hazırlamasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Putin’in tehdidine güvenle karşı koyabilmek için kendimizi hazırlamalıyız. Bizi rahatsız ettiği için bu tehdidi görmezden gelirsek tehdit küçülmez, aksine büyür” diye konuştu. Alman Bakan, Putin’in stratejisinin işlemesini engellemek için ellerinden gelen her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

 

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#Almanya#Rusya#Hibrit Tehdit

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