Rusya’dan doğal gazı kesme tehdidi!

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RUSYA’nın 22 Şubat’ta Luhansk ve Donezk’i bağımsız ülke olarak resmen tanıması üzerine Rusya ile Almanya arasında inşası tamamlanan ve devreye girmesi için lisans alması beklenen Kuzey Akım 2 doğal boru hattı projesini Alman hükümetinin tek taraflı iptal etmesi Berlin-Moskova hattında gerginliği artırdı.

‘BUNDAN KİMSE KAZANÇLI ÇIKMAZ’

Rusya’nın Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, dün akşam devlet televizyonunda yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattını kesecekleri tehdidinde bulundu. Novak, “Bugün yüzde 100 kapasiteyle işleyen Kuzey Akım 1’i devre dışı bırakarak ambargo uygulama hakkı tamamen bize aittir” dedi. Avrupalı politikacıların açıklamaları ve suçlamaları nedeniyle kendilerini bu yönde adım atmaya zorladıklarını belirten Alexander Novak, “Ama şu anda böyle bir karar almadık. Çünkü bundan kimse kazançlı çıkmaz” diyerek, Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının durdurulmayacağı sinyali de verdi. Novak ayrıca, Rusya’nın Avrupa’ya yılda 500 milyon ton petrol ihraç ettiğini hatırlatırken, bundan feragat edilmesinin Avrupa ve dünya petrol piyasalarının altüst olmasına yol açacağını da söyledi. Böyle bir durumda bir varil petrol fiyatının 300 doları geçebileceğine de dikkat çekti.

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RUS ENERJİSİ ÖNEMLİ

Almanya’da bazı çevreler ve politikacılar, Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımının durdurulmasını gündeme getirirken, Başbakan Olaf Scholz, Rusya’dan gelen enerjinin Almanya ve Avrupa için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Anamuhalefet Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) dışpolitika uzmanı Norbert Röttgen ise Scholz hükümetininin bu tutumunun şantajlara yol açacağı uyarısında bulundu. Röttgen, “Gelecek kış Rus doğal gazına ihtiyacımız olmayacak şekilde bir plan yapmalıyız” dedi. Avrupa’nın yılda 500 milyar metreküp doğal gaza ihtiyacı olduğu ve bunun yüzde 40’ının da Rusya’dan geldiği belirtildi. Rusya’nın yalnız Kuzey Akım 1 yoluyla yılda 60 milyar metreküp doğal gaz sattığı da açıklandı.