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Rusya’dan, Bild’e erişim engeli!

#Almanya#Rusya#Bild Gazetesi
Rusya’dan, Bild’e erişim engeli

Almanya’nın en çok okunan Bild gazetesinin Rusya’da yayın yapan internet portallarına erişim engeli getirildiği bildirildi.

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ALMAN medyasında yer alan haberlere göre, Rus sansür dairesi Roskomnadsor, Almanya’nın uluslararası yayın yapan kamu kuruluşu Deutsche Welle’den sonra Bild’in yayınlarına da yasak getirdiği duyuruldu. Roskomnadsor tarafından Bild’in yanı sıra çok sayıda gazete ve dergi çıkaran Springer yayınevine gönderilen bilgilendirme yazısında Rusya başsavcılığının direktifleri doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek, erişim engeline getirilen gerekçelere yer verilmedi.

BBC’NİN RUSYA YAYINLARINA DA ENGEL
Bild gazetesinden yapılan açıklamada ise yayın yasağının sayfaların Rusça olarak verilmesinden sonra getirilmesinin dikkat çekiciği olduğu vurgulandı. Rusya vatandaşlarına devlet yayınları dışında bilgilendirici haber sunmak istediklerini belirten Bild Yayın Yönetmeni Johannes Boie, “Rus sansür dairesinin getirdiği yayın yasağı, demokrasi, özgürlük ve insan hakları için yaptığımız gazeteciliğin bir kanıtıdır” dedi. Daha önce Deutsche Welle’ye de yayın yasağı getiren Rusya’nın BBC’nin Rusça yayınlarına da engel koyduğu bildirildi.

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#Almanya#Rusya#Bild Gazetesi

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