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Rusya'da Ebrar Karakurt krizi! Soyunma odasında kavga iddiası, arabasını parçaladı

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#Lokomotiv Kaliningrad#AVRUPADAN HABER#Ebrar Karakurt
Rusyada Ebrar Karakurt krizi Soyunma odasında kavga iddiası, arabasını parçaladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:46

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen Ebrar Karakurt'un soyunma odasında takım arkadaşı ile kavga ettiği iddia edildi.

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Son 2 sezondur Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen Ebrar Karakurt ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ebrar'ın takım arkadaşıyla kavga ettiği ve aracına zarar verdiği yazıldı.

Volleynews'te yer alan habere göre; Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Yulia Brovkina ile antrenmanda ciddi bir tartışma yaşadı. Ardından bu tartışma soyunma odasına da taşındı. Ebrar Karakurt, Brovkina'ya soyunma odasında fiziksel saldırıda bulundu ve olay takım arkadaşlarının müdahalesiyle engellenebildi.

ARACINA ZARAR VERDİ
Arkadaşlarının araya girmesine rağmen öfkesi geçmeyen Karakurt'un ardından spor salonunun otoparkına gittiği ve Brovkina'ya ait araca büyük bir zarar verdiği belirtilirken, güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler takım içinde büyük bir krize neden oldu.

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'YA O, YA BEN'
Bu yaşananların ardından Karakurt'un kulüp başkanına 'Ya o, ya ben' diyerek ültimatom verdi. Takımdan ayrılacak olmasına rağmen bu sezonki şampiyonluk hedeflerinde Ebrar'ı önemli bir parça olarak gören takım yönetiminin Brovkina'nın Rusya 2. ligi olan Vischaya Liga A'da mücadele eden ikinci takımla oynamasına karar verdiği aktarıldı. Lokomotiv Kaliningrad, Yulia Brovkina'yı gelecek sezon da takımda tutmak istiyor.

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#Lokomotiv Kaliningrad#AVRUPADAN HABER#Ebrar Karakurt

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