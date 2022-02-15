‘Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olsun’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
Annenin korkusu sapığa yaramışAnnenin korkusu sapığa yaramış#ÖĞRETMEN
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Murat Sancak: Şenol Güneş hayırlı olsunMurat Sancak: 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Ataşehirde şok görüntü Kanserle Mücadele Derneği süsü vermişlerAtaşehir'de şok görüntü! 'Kanserle Mücadele Derneği' süsü vermişler#İstanbul
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olsun’

#Angela Merkel#Rusya#Ukrayna
‘Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olsun’

Sol Parti, Almanya’nın 16 yıl başbakanlığını yapan ve tarafları çok iyi tanıyan Angela Merkel’in, Avrupa’da yeni bir savaş yaşanmasının engellenmesi için Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olarak devreye girmesini gündeme getirdi.

Haberin Devamı

SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin ve Başbakan Olaf Scholz’un arabulucu yetisi olmadığını ileri süren Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin aşılması ve savaş tehlikesinin atlatılması için Angela Merkel’in arabuluculuk için ideal bir isim olduğunu söyledi. Bartsch, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Scholz’un hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi çok iyi tanıyan Merkel’e arabulucu olarak devreye girmesi önerisini götürmelerini istedi.

GEREKLİ OTORİTEYE SAHİP
Bartsch, 8 Aralık 2021’de görevi bıraktıktan sonra hiçbir yerde görünmeyen ve 13 Şubat’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine Meclenburg-Vorpommern’in delegesi olarak katılan Angela Merkel’in iki tarafı ‘yola getirmek’ için gereken otoriteye sahip olduğunu da vurguladı. Merkel’in, Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki savaşın durdurulması için 2015 yılında Rusya ile Ukrayna arasında ‘Minsk Protokolü’nün imzalanmasında etkin bir rol oynadığını hatırlatan Bartsch, Scholz’un hem Zelenski hem de Putin ile görüşerek Avrupa’da barışın korunması çabalarını yerinde bulduğunu da söyledi. Hükümet ortağı FDP’li Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise Angela Merkel’in böyle bir görev üstlenmeyi kabul edeceğini sanmadığını açıkladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Angela Merkel#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron