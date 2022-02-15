‘Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olsun’

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SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin ve Başbakan Olaf Scholz’un arabulucu yetisi olmadığını ileri süren Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin aşılması ve savaş tehlikesinin atlatılması için Angela Merkel’in arabuluculuk için ideal bir isim olduğunu söyledi. Bartsch, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Scholz’un hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi çok iyi tanıyan Merkel’e arabulucu olarak devreye girmesi önerisini götürmelerini istedi.

GEREKLİ OTORİTEYE SAHİP

Bartsch, 8 Aralık 2021’de görevi bıraktıktan sonra hiçbir yerde görünmeyen ve 13 Şubat’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine Meclenburg-Vorpommern’in delegesi olarak katılan Angela Merkel’in iki tarafı ‘yola getirmek’ için gereken otoriteye sahip olduğunu da vurguladı. Merkel’in, Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki savaşın durdurulması için 2015 yılında Rusya ile Ukrayna arasında ‘Minsk Protokolü’nün imzalanmasında etkin bir rol oynadığını hatırlatan Bartsch, Scholz’un hem Zelenski hem de Putin ile görüşerek Avrupa’da barışın korunması çabalarını yerinde bulduğunu da söyledi. Hükümet ortağı FDP’li Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise Angela Merkel’in böyle bir görev üstlenmeyi kabul edeceğini sanmadığını açıkladı.