Rusya politikası güveni azalttı

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Özellikle, “Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde ısrar etmem bir hataydı” diyerek Federal Dışişleri Bakanlığı dönemindeki bu tutumunun hata olduğunu itiraf etmesinden sonra yapılan ilk kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 36’sının Steinmeier’e güven kaybı yaşandığı görüşünü paylaştığı ortaya çıktı. Ancak aynı kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 46’sının Steinmeier’e hakkındaki düşüncesinde bir değişiklik olmadığını belirlendi. Almanların yüzde 74’ünün bundan sonraki cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinden yana olduğu ortaya çıkarken, şu anda olduğu gibi Federal Meclis milletvekilleri ile eyaletlerin gönderdiği delegeler tarafından seçilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı.

HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in hata yaptığını itiraf etmesine hem destek hem de eleştiriler geldi. Almanya’nın eski Başbakanları Angela Merkel ile Gerhard Schröder’in Rusya politikalarını sistematik olarak eleştiren Yahudi kökenli tarihçi Michael Wolfsohn, Steinmeier’e gönderdiği mektubunda, “Saygı, saygı ve tekrar saygı. Hem teşekkür hem hayranlık. Şu ana kadar olan Rusya politikanızın hatalı olduğunu itiraf ettiniz. Bayan Merkel ile Bay Schröder ise Putin Rusya’sının giriştiği savaşa rağmen politikalarının doğruluğunu savunuyorlar. İtirafınız sizin insani ve tarihi büyüklüğünüzü gösteriyor” satırlarına yer verdi.

Hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai ise Rusya politikasında yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini açıkladı. FDP’li politikacı “Özür dilemek, ‘Yanlış yaptık’ demek yetmez. Almanya’da hiçbir şey olmamış gibi davranmayız” dedi.