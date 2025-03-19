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Rusya ‘Nazi torunu’ dedi, adaylığına karşı çıktı

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#Rusya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
Rusya ‘Nazi torunu’ dedi, adaylığına karşı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 10:40

Rusya, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un 2025/2026 dönemi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı adaylığını reddetti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, devlet haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, “İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin 80. yılında, ‘büyükbabasının kahramanlıkları’ ile övünen bir Nazi torununu Genel Kurul Başkanı olarak görmek tuhaf olurdu” ifadelerini kullandı. Annalena Baerbock, daha önce verdiği röportajlarda, dedesinin Doğu Cephesi’nde görev yapan Nazi ordusu subayı olduğunu açıklamıştı. Rusya’nın Baerbock’un adaylığına karşı çıkması, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Zaharova’nın yaptığı açıklama, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın tarihsel mirası üzerinden siyasi bir argüman geliştirilmesi dikkati çekti.

DÜN ORTAYA ÇIKTI
Federal hükümetin, Yeşiller Partili Baerbock’u BM Genel Kurul Başkanlığı için Almanya’nın resmi adayı olarak sunmayı planladığı dün ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin kabine kararı onayı bekleniyor. Baerbock’un, BM Genel Kurulu tarafından haziran başında seçilmesi ve eylül ayında bir yıllık görevine başlaması öngörülüyor. BM Genel Kurul Başkanlığı görevi, BM Genel Sekreteri António Guterres’in pozisyonu ile karıştırılmamalı. BM Genel Kurul Başkanlığı, her yıl farklı bir ülkeden adayın seçildiği ve genellikle coğrafi rotasyona dayalı bir pozisyon. Baerbock’un adaylığı, Almanya’nın uluslararası diplomasideki etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

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#Rusya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER

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