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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Rusya ile yeni kriz

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Rusya ile yeni kriz

Almanya ile Rusya arasında yeni bir gerilim kapıda. Rus hacker’ların Almanya’da 7 Federal Meclis ve 31 eyalet milletvekilinin bilgisayarlarına sızdığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, siber saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğu iddia edildi. Saldırıyı ‘Ghostwriter’ adlı Rus hacker grubunun yaptığı tahmin ediliyor. Hacker’ların gönderdikleri e-mail ile milletvekillerinin giriş bilgilerini ve yazışmalarını çalmaya çalıştıkları kaydedildi. Ancak hacker’ların başarılı olup olmadığı açıklanmadı. Siber saldırıya uğrayan milletvekillerinin çoğunluğunun hükümet partilerine üye oldukları belirtildi. Siber saldırıya uğrayanlar arasında siyasilerin yanı sıra bazı insan hakları aktivistleri olduğu kaydedildi.

 

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