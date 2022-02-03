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Rusya, Deutsche Welle’yi yasakladı

# Deutsche Welle#RT Deutsch#RT DE Productions Gmbh
Rusya, Deutsche Welle’yi yasakladı

Almanya’nın Rusya yanlısı yayınlar yapan RT Deutsch’un yayınlarını yasaklamasına Rusya sert tepki gösterdi. Rusya, Alman devletinin kamu medya kurumu olan Deutsche Welle’nin yayın hakkını iptal etti ve ofislerini kapattı. Ayrıca Alman gazetecilerin akreditasyonları da iptal edildi.

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RUSYA, Deutsche Welle’nin ‘Yabancı istihbarat yayını’ olarak değerlendirilmesi için de girişimde bulunulacağını duyurdu. Rusya’dan yapılacak açıklamada, “Almanya’nın, Almanca yayın yapan TV kanalı RT DE’nin uydu ve diğer yayınlarını yasaklama yönündeki dostane olmayan eylemlerine yanıt olarak 2 Şubat’ta açıklanan önlemler kapsamında, Rus tarafı müdahale önlemlerinin ilk aşamasını uygulamayı öngörmektedir“ denildi. Öte yandan Rusya, RT Deutsch’un yasaklanmasına dahil olan Alman yayın kanallarıyla devlet ve kamu kurumlarının temsilcileriyle ilgili bir liste hazırlanacağını da duyurdu.

ZAK TÜM YAYINLARI YASAKLAMIŞTI
Almanya’da medyayla ilgili Onay ve Denetleme Komisyonu (ZAK), önceki gün yaptığı toplantıda, Almanya’da Kremlin’in propaganda aracı olarak görülen RT kanallarının durumunu ele almıştı. ZAK, toplantı sonrası Almanya’da, RT DE’nin internet üzerinden canlı yayın veya aplikasyon aracılığıyla yayınları da dahil olmak üzere tüm yayınları tamamen yasaklamıştı. ZAK, yayın yasağına gerekçe olarak gerekli ‘medya kanunu onayı’nın eksik olmasını göstermişti.

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YAYINLARA GEÇEN ARALIKTA BAŞLAMIŞTI
Onun öncesinde ise RT Deutsch (Almanca), geçen yıl 16 Aralık’ta uydu ve internet üzerinden çeşitli yayın kanalları aracılığıyla yayınlara başlamıştı. Yayının başlamasından sonra, Berlin-Brandenburg Medya Kurulu (MABB) işlem başlatarak Eutelsat uydusu 9B üzerinden RT DE yayınlarını yasakladı. RT DE Productions GmbH’nin merkezinin Berlin’de olması nedeniyle kurul böyle bir karar verme yetkisi bulunduğunu açıklamıştı. MABB’nin aralık ayında aldığı kararın ardından RT DE, kararlara karşı yasal haklarını kullanarak itiraz edeceklerini duyurmuştu. Öte yandan bu süre içinde video platformu YouTube da RT’nin yayınlarını engelledi.

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# Deutsche Welle#RT Deutsch#RT DE Productions Gmbh

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