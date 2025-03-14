×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Rusya bizi hasım seçti’

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Sebastien Lecornu#RUSYA
‘Rusya bizi hasım seçti’
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:26

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ne tam anlamıyla savaşta ne de tamamen barış içinde olduklarını belirterek, “Rusya bizi hasım seçti” dedi.

Haberin Devamı

Lecornu, konuk olduğu France 2 kanalında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kiev hükümeti için güvenlik garantisinin, Ukrayna’nın silahsızlandırılmamasından geçtiğini vurgulayan Lecornu, bunun kendileri için “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti. “Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya’nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir” diyen Lecornu, kalıcı bir barış istediklerini ifade etti.

ENERJİ SAVAŞLARI...
Lecornu, “Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor” diyerek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi bazen gözle görülemeyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Artık işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu söyleyen Lecornu, “Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz” diye konuştu. Lecornu, Avrupa’daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini vurguladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Sebastien Lecornu#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!