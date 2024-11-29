‘Rusya, Batı ile savaşa hazırlanıyor’

Haberin Devamı

“ASKERİ bir çatışma Kremlin için olası bir seçenek haline geliyor. Rus silahlı kuvvetleri, muhtemelen 10 yılın sonuna kadar personel ve malzeme açısından Batı’ya bir saldırı gerçekleştirebilecek konumda olacaktır. Batı’nın altyapısına sabotajlar başladı. Kremlin, Almanya’yı bir rakip olarak görüyor. Biz, Ukrayna’ya en fazla destek veren ikinci ülkeyiz ve bu nedenle Moskova’ya göre kesinlikle tarafız. İster kabul edelim ister etmeyelim, biz Moskova ile doğrudan bir tartışma içindeyiz. Ukrayna’daki savaş, Putin’in bakış açısına göre, aslında Rusya’nın Batı ile olan çatışmasının bir parçası. Ukrayna üzerinden Batı’ya karşı yürütülen bir çatışma söz konusudur. Bu savaş, çok daha geniş bir anlam taşımaktadır. Esasen mesele, Avrupa’da yeni bir düzenin kurulması, yeni bir pasifik sonrası Avrupa düzeni ve dolayısıyla aslında tamamen yeni bir dünya düzeni kurma arzusudur.”

Haberin Devamı

HİBRİT SAVAŞ STRATEJİSİ

Kahl, ayrıca istihbarat verilerinin Rus istihbaratının Batı’ya karşı hibrit savaş stratejilerini devreye soktuğunu ve bunun devlet tarafından desteklenen ve Batı’da hiçbir etik veya hukuki sınırlama tanımadan gerçekleştirildiğini gösterdiğini aktardı. Rusya’nın 2008’den bu yana askeri yapısal değişikliklerini ilerlettiğini kaydeden Kahl, “Rusya’nın askeri gücü, özellikle kara kuvvetlerinde büyük bir artış gösteriyor. Kremlin, her yıl yüz binlerce askeri almayı planlıyor ve bu, Ukrayna’daki kayıplarından daha fazla bir sayı” diye konuştu. Kremlin’in Batı’yı bölme çabaları devam ettiğini savunan Kahl, Rusya’nın Batı’nın askeri ve siyasi dayanışmasının test etme isteğinin önümüzdeki yıllarda daha da yoğunlaşabileceğini sözlerine ekledi.