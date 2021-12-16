Rusya-Almanya ilişkilerinde gerginlik tırmanıyor!

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 23 Ağustos 2019’da Gürcistan vatandaşı Selimchan Changoschwilli’yi öldüren Rus vatandaşı Vadim Krasikov’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması üzerine Almanya ile Rusya arasındaki yaşanan gerginlik arttı. Berlin Eyalet Mahkemesi’nin kararından sonra Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’nde görev yapan iki diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini açıkladı.

‘RUSYA KARŞILIK VERECEK’ TEHDİDİ

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Rus Büyükelçi Sergej Netschajew’e bu iki diplomatın bir hafta içinde Almanya’yı terk etmeleri gerektiği iletildi. Büyükelçi Netschajew ise bu kararın objektif olmadığını ileri sürerek Rusya’nın da buna karşılık vereceği tehdidinde bulundu. Rus Büyükelçi’nin bu yöndeki tehdidi Berlin’de tepkiyle karşılandı. Büyükelçi’nin Almanya’daki yargı organlarının kararına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan bazı Alman politikacılar, “Büyükelçi Netschajew’in tutumu tam bir skandaldır. Almanya’daki yargının, kendi ülkesindeki gibi değil, bağımsız olduğunu Rus Büyükelçi de kabul etmelidir” dediler.