Rüşvetçi cumhurbaşkanı adayı Otte!

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ÖZEL radyo ve televizyon kurumları Batı Alman Radyosu (WDR) ve Kuzey Alman Radyosu (NRW), Max Otte’nin 2020 ve 2021’de en az 30 bin euro bağışta bulunduğunu duyurdu. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olduğu halde asıl adı Matthiasotte olan Max Otte’nin 2021 yılı başlarında AfD Sözcüsü Tino Chrupalla’nın seçim bölgesindeki teşkilata iki kez 10 biner euro bağışta bulunduğu belirtildi.

RÜŞVET NİTELİKLİ

Tino Chrupalla yapılan bağışı doğrularken, federal Meclis’e zamanında bilgi verildiğini açıkladı. Max Otte’nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için Tino Chrupalla’nın ağırlığını koyduğuna işaret edilirken, partiye bağışın adaylık için ‘rüşvet’ nitelikli olduğu da ileri sürüldü. Öte yandan Max Otte’nin AfD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı’na da bağışta bulunduğu da ortaya çıktı.

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PARTİDEN ATILMASI İÇİN YETERLİ NEDEN

Resmi bağı olmadığı halde CDU’ya yakınlığıyla tanınan Değerler Birliği Başkanlığını cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinden dolayı donduran Max Otte’nin partiyi terk etmekte direndiği de belirtildi. Ancak CDU yönetiminin Max Otte’yi ‘geçici olarak ihraç’ kararında ısrarlı olduğu ve AfD’ye bağışta bulunmasının partiden atılması için yeterli bir neden olduğu açıklandı.

BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI DAHA

AfD’den sonra Özgür Seçmenler Partisi de, 13 Şubat’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine kendi adayları ile katılma kararı aldı. Özgür Seçmenler’in Brandenburg Eyalet Meclis Grubu’nda görevli yerel politikacı 41 yaşındaki Stefanie Gebauer’i cumhurbaşkanı adayı göstereceği açıklandı. Ancak AfD’nin adayı Max Otte gibi Stefanie Gebauer’in de seçilme şansının sıfır olduğuna da dikkat çekildi. Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ile anamuhalefet CDU/CSU’nun da desteklediği cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.