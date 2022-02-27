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‘Rus şirketleri bırak’

#Gerhard Schrödere#SPD#Rosneft
‘Rus şirketleri bırak’

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schrödere’e yönetimlerinde yer aldığı Rus şirketleri terk etmesi için baskılar artmaya başladı. Çeşitli partilerden gelen eleştirilerin yoğunlaşması üzerine üyesi olduğu SPD’li bazı politikacılar da Schröder’e, “Rus şirketlerle ilişkini bitir” uyarısında bulundu.

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1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olan ve koltuğunu Angela Merkel’e kaptırınca milletvekilliğinden istifa ederek eski mesleği avukatlığa döndükten kısa bir süre sonra Rus petrol devi Rosneft’in Denetleme Kurulu Başkanı olan, doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 1 ve 2 projelerinin yönetiminde yer alan, şimdi de Gazprom şirketinin yönetimine aday gösterilen Schröder’e, SPD’liler de “Yeter artık” demeye başladı. SPD’li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, “Schröder geçmişte hem Almanya hem de Aşağı Saksonya için başarılı şeyler yaptı. Almanya’yı, Irak savaşına sokmaması asla unutulamaz. Her ne kadar Schröder Ukrayna’daki savaşın suçlusunun Rus hükümeti olduğunu söylese de bununla kalmamalı” dedi. Schröder’in Rus şirketlerle iş birliğine son vermesi gerektiğini vurgulayan Weil, “Aşağı Saksonya olarak biz Ukrayna’nın yanındayız” dedi.
SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da Schröder’in, Putin ile mesleki ilişkilerine son vermesini istedi. Klingbeil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Putin gibi bir saldırgan ve savaş çığırtkanı ile iş yapılmaz. SPD lideri eski bir başbakan olarak hiçbir zaman tamamen özel şahıs olarak davranılamaz. Bu yüzden Schröder Putin’le ilişkilerini bitirmeli” dedi. SPD’li Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Mandela Schwesig de, “Gerhard Schröder Rus enerji şirketlerindeki angajmanına son vermeli ve hükümetin çabalarını desteklemeli” diye konuştu.

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#Gerhard Schrödere#SPD#Rosneft

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