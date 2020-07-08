MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriRus saldırgana polis kurşunu
GeriAvrupa Rus saldırgana polis kurşunu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

Rus saldırgana polis kurşunu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus saldırgana polis kurşunu
Abone Olgoogle-news

Mainz’da bir kişiyi bıçakla yaralayan ve ardından da polise saldırmak isteyen 57 yaşındaki saldırgan polisin tabancasından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Rus olduğu öğrenildi.

EDİNİLEN bilgiye göre olay şöyle gelişti: Rektor Forestier Strasse’te bulunan yaşlılar yurdunun önünde iki kişi arasında çıkan kavgayı görgü tanıkları polise bildirdi. Polis olay yerine geldiğinde yerde bıçak darbeleriyle yaralanan bir kişi buldu. Saldırgan ise olay yerinde polisleri görünce bir binaya saklandı. Bir süre sonra saklandığı binadan çıkan eli bıçaklı kişi, bu kez polislere saldırmak istedi. Polis saldırganı durdurmak için ateş etti. Kurşunların isabet ettiği saldırgan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Çevreyi güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yerinde uzun süre yürüttüğü çalışmayla delil topladı. Hem bıçaklı saldırıyı hem de polisin saldırganı vurduğuna tanıklık eden çevre sakinlerinin de ifadesi alındı.

Rus saldırgana polis kurşunu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle