Rus saldırgana polis kurşunu

EDİNİLEN bilgiye göre olay şöyle gelişti: Rektor Forestier Strasse’te bulunan yaşlılar yurdunun önünde iki kişi arasında çıkan kavgayı görgü tanıkları polise bildirdi. Polis olay yerine geldiğinde yerde bıçak darbeleriyle yaralanan bir kişi buldu. Saldırgan ise olay yerinde polisleri görünce bir binaya saklandı. Bir süre sonra saklandığı binadan çıkan eli bıçaklı kişi, bu kez polislere saldırmak istedi. Polis saldırganı durdurmak için ateş etti. Kurşunların isabet ettiği saldırgan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Çevreyi güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yerinde uzun süre yürüttüğü çalışmayla delil topladı. Hem bıçaklı saldırıyı hem de polisin saldırganı vurduğuna tanıklık eden çevre sakinlerinin de ifadesi alındı.