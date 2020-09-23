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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Rus muhalif lider Navalny taburcu oldu

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Rus muhalif lider Navalny taburcu oldu
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Rus muhalif lider Aleksey Navalny taburcu oldu. Berlin’deki Charite Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır tedavi gören 44 yaşındaki Navalny’nin taburcu olduğunu hastane yönetimi bu sabah duyurdu.

HASTANE yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Hastanın sağlık durumu oldukça iyi. Artık akut tedaviye gerek kalmadı” denildi. Navalny’nin doktorları hastanın tamamen iyileşme ve eski sağlık durumuna gelmesinin mümkün olduğu konusunda umutlu konuştu. Navalny, 24 gün yoğun bakım olmak üzere toplam 32 gün boyunca Berlin Charite Hastanesi’nde tedavi gördü. Rus muhalif liderin tedavisi sırasında güvenliğini sağlamak için polis de 24 saat hastanede önlem aldı

RUS HÜKÜMETİNİ SUÇLAMIŞLARDI
Putin karşıtı Navalny, geçen Ağustos ayında Sibirya’nın Omsk kentinden Moskova’ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya’ya getirilmişti. Navalny’nin Noviçok ile zehirlendiği Almanya, İsveç ve Fransa’daki üç bağımsız laboratuvarında yapılan incelemede belirlenmişti. Navalny’nin kaldığı otelde içtiği çaydan zehirlendiği sanılıyor. Almanya ve diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri muhalif liderin zehirlenmesinde Rusya yönetiminin parmağının olduğunu ileri sürmüş ve Rus hükümetini suçlamıştı. Olay nedeniyle Almanya ile Rus ilişkileri gerilmişti.

 

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