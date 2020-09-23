Rus muhalif lider Navalny taburcu oldu

HASTANE yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Hastanın sağlık durumu oldukça iyi. Artık akut tedaviye gerek kalmadı” denildi. Navalny’nin doktorları hastanın tamamen iyileşme ve eski sağlık durumuna gelmesinin mümkün olduğu konusunda umutlu konuştu. Navalny, 24 gün yoğun bakım olmak üzere toplam 32 gün boyunca Berlin Charite Hastanesi’nde tedavi gördü. Rus muhalif liderin tedavisi sırasında güvenliğini sağlamak için polis de 24 saat hastanede önlem aldı

RUS HÜKÜMETİNİ SUÇLAMIŞLARDI

Putin karşıtı Navalny, geçen Ağustos ayında Sibirya’nın Omsk kentinden Moskova’ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya’ya getirilmişti. Navalny’nin Noviçok ile zehirlendiği Almanya, İsveç ve Fransa’daki üç bağımsız laboratuvarında yapılan incelemede belirlenmişti. Navalny’nin kaldığı otelde içtiği çaydan zehirlendiği sanılıyor. Almanya ve diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri muhalif liderin zehirlenmesinde Rusya yönetiminin parmağının olduğunu ileri sürmüş ve Rus hükümetini suçlamıştı. Olay nedeniyle Almanya ile Rus ilişkileri gerilmişti.