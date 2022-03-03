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Almanya, Rus milyarderin lüks yatına el koydu

#Almanya-Rusya-Ukrayna#Rus Milyarderin 540 Milyon Euroluk Yatına El Konuldu#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, Rus milyarderin lüks yatına el koydu

Ukrayna’yı işgali sonrasında Rusya’ya uygulanan geniş çaplı yaptırımlar, Vladimir Putin’e yakın Rus milyarderleri etkilemeye başladı. Forbes dergisi, Almanya’nın, Hamburg limanında bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov’a ait 540 milyon euro değerindeki lüks yatına el koyduğunu yazdı.

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‘Dilbar’ adlı lüks yatın 156 metre uzunluğunda olduğu ve iki helikopter pisti bulunduğu belirtildi. İçinde sauna, fitnes salonu ve 24 kişinin kalabileceği 12 lüks suit bulunuyor. Havuzun da yer aldığı yatta 96 personel görev alabiliyor. Forbes dergisi yatın yenilenme ve tadilat için geçen yıl ekim ayından bu yana Hamburg’daki özel ‘Blöhm+Voss’ şirketine ait limanda bulunduğunu duyurdu. Usmanov’un yaptırımlar kapsamında AB’deki mal varlıklarına da el konuldu. Yaptırımlarla birlikte yattaki yenileme çalışmalarının durdurulduğu kaydedildi. Usmanov, 52 ayda Almanya’nın Lürssen limanında inşa edilen lüks yatını 2016 yılında teslim almıştı. Yatı inşa eden şirket, piyasadaki en komplike ve yüksek teknolojiyle donatılmış yatlardan biri olduğu bilgisini verdi. Forbes dergisinin 2022 yılı rakamlarında göre telekomünikasyon, çelik sanayi ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Usmanov’un 15.3 milyar euro değerinde mal varlığı bulunuyor. Usmanov’un ayrıca Facebook’un ilk dönem yatırımcılarından biri olduğu belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kendisine ait 83 metre uzunluğunda ve 100 milyon euro değerindeki yatını şubat ayının ilk haftasında Hamburg’dan ani bir kararla çıkartmıştı.

 

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#Almanya-Rusya-Ukrayna#Rus Milyarderin 540 Milyon Euroluk Yatına El Konuldu#AVRUPADAN HABERLER

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