Rus gazına ‘Evet’, Schröder’e ‘Hayır’

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Schröder hem özel hem de politik yaşamında hep alışılmışın dışında bir tutum sergiledi.7 Nisan 1944 tarihinde Mossenberg-Wöhren (Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti) beldesinde doğan Schröder, 19 yaşındayken SPD’ye üye oldu.Koyu bir Marksist olarak partinin sol kanadında yer aldı.1980 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi.1990-1998 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı olarak görev yaptı.1998-2005 yıllarında da Almanya Başbakanı olarak.Alışılmışın dışında bir yapıya sahip olan Gerhard Schröder , ‘şimdiye kadar’ 5 kez evlendi.İlk evliliğini 1968 yılında Eva Schubach’la yaptı.Bu evlilik 1972’de boşanmayla sona erince aynı yıl Anne Taschenmacher ile evlendi.1983 yılında boşanıp bir yıl sonra Hiltrud Hensen ile evlendi.1997 yılında ondan da boşandı ve aynı yıl Doris Köpf’le evlendi.Bu evlilik de 2018 yılında boşanmayla sonuçlandı.Ve geleceğini bozmayıp, aynı yıl Güney Koreli Soeyon Kim’le evlendi.Schröder’in yaptığı bu evliliklerden hiç öz çocuğu olmadı.3’üncü eşi Hiltrud’un ilk evliliğinden iki kızı, 4’üncü eşi Doris’in de bir kızı vardı.Başbakanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi anlaştıkları ve çok iyi dost oldukları için, Doris-Gerhard Schröder çifti, 2004 yılında Rusya’nın St. Petersburg kentinden 2 yaşındaki kız çocuğu Viktoria’yı evlatlık edindi.2 yıl sonra da yine aynı kentte doğan bir yaşındaki Rus bebek Gregor’u.Ama boşanmalardan sonra çocuklar hep annelerin ve üvey annenin yanında kaldı.

AVUKATLIĞA DÖNDÜ

Schröder, 2005 yılında Başbakanlık koktuğunu Angela Merkel’e kaptırınca milletvekilliğinden de istifa edip asıl mesleği avukatlığa döndü.

Ancak aradan çok geçmeden, kendi döneminde Rusya ile Almanya arasında inşa edilmesine karar verilen doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 1 projesinin yönetiminde yer aldı.

Daha sonra Kuzey Akım 2 projesinde de aynı görevi üstlendi.

Çeşitli çevrelerin tepki ve eleştirilerine aldırış etmeden ‘dostu’ Putin’in desteğiyle Rusya’nın dev petrol şirketlerinden Rosneft’in Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Şimdilerde de Rus enerji devi Gazprom’un yönetiminde görev alması gündeme geldi.

Bunun üzerinde Almanya’da adeta kıyamet koparıldı.

Muhalefet partileri, Schröder’e eski başbakanlar için verilen devlet ödeneğinin kesilmesini istedi.

Büro çalışanlarına ve özel şoförüne yapılan ödemelerin de.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasına rağmen, Rus şirketlerle ilişkisini kesmediği için Alman Futbol 1. Ligi kulüplerinden Borussia Dortmund ile Alman Futbol Federasyonu Schröder’in onur üyeliğini iptal etme kararı aldı.

Yıllarca başbakanlığını yaptığı Aşağı Saksonya Eyaleti’nin başkenti Hannover, 2006 yılında verilen fahri hemşeriliği iptal için harekete geçti.

SPD de 1963 yılından beri süregelmekte olan üyeliğini iptal etmek için.

Alman 2. Lig kulüplerinden Hannover 96 da onur üyeliğinin iptali için.

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ESKİ EŞİ DESTEK VERDİ

Kendisinin de payı olduğu Hannover’de Güney Koreli eşiyle birlikte yaşadığı evde yaşam boyu oturabilmesine izin verilmesi için eski eşi Doris Schröder-Köpf’le mahkemelik oldukları halde, destek yine ondan geldi.

Doris Schröder-Köpf, “Gerd, Hitler’le aynı kefeye konulmamalı” (Hannover, Hitler’in fahri hemşeriliğini 1978 yılında iptal etmişti) dedi.

Gerhard Schröder’in partiden ihraç edilmesine ve fahri hemşerililiğinin iptal edilmesine karşı çıktı.

Evet...

Rus şirketlerin yönetiminde görev aldığı ve milyonlar kazandığı için herkes Schröder’e ateş püskürüyor.

Ama Almanya’da tüketilen doğal gazın yüzde 51’den fazlası Rusya’dan geliyor.

Yani bir yerde Rusya’nın Ukrayna’da giriştiği savaş yüzünden Schröder’e ateş püskürenler de Putin’e milyarlarca euro parasal destek veriyor.

Kimse de Rus gazıyla çalışan fırınlarının, ocaklarının, kaloriferlerinin sönmesini göze alamadığı için, “Rus gazını boykot edelim” demiyor.

Diyemiyor...

Başka bir deyişle; “Rus gazına evet, Schröder’e hayır” diyor.