Rus gazına ambargoya karşı

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HAFTALIK kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Bavyera Başbakanı Söder, Rus gazına karşı gündeme getirilen ambargoya karşı olduğunu söyledi. Ambargonun sonuçlarının kestirilemeyeceğini belirten Söder, “Evet Ukrayna önemli, fakat ülkemizdeki insanların sosyal durumunu da dikkate almak gerekiyor. ‘Barış için donmak’ veya ‘arabasız pazarlar’ gibi söylemler iyi fikirler ancak ekonomi için yarar sağlamaz” dedi. Enerji kriziyle ilgili yakında Körfez Ülkeleri’ne ziyarette bulunacağını ifade eden Söder, daha önce planlanan atom santrallerinin kapatılmasının da bir süre daha ertelenmesini istedi. “Tüm AB ülkeleri atom santrallerine yatırım yaparken, bizim çıkmamız akıllıca olmaz” diyen Söder, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra başka alternatiflerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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Ulaştırma Bakanı Volker Wissing

YAPTIRIM KARARLARI YETERLİ

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ile Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann da Rusya’ya yeni yaptırımlara karşı olduklarını söyledi. Rusya’ya karşı devamlı yeni yaptırım fikirlerinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirten Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, onun yerine şimdiye kadar belirlenen yaptırımların ödün verilmeden devam ettirilmesini istedi. Adalet Bakanı Buschmann da başta uluslararası para trafiği olmak üzere şimdiye kadar alınan yaptırım kararlarının yeterli olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Marco Buschmann