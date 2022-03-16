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Rus gazına ambargoya karşı

#Almanya#Markus Söder#Rus Gazı
Rus gazına ambargoya karşı

Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, Rus gazına ambargo konulmasına karşı çıkarken, enerji krizine çözüm olarak atom santrallerinin kapatılmamasını önerdi. FDP’li Ulaştırma ve Adalet Bakanları da Rusya’ya karşı yeni yaptırımlara gerek olmadığını söyledi.

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HAFTALIK kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Bavyera Başbakanı Söder, Rus gazına karşı gündeme getirilen ambargoya karşı olduğunu söyledi. Ambargonun sonuçlarının kestirilemeyeceğini belirten Söder, “Evet Ukrayna önemli, fakat ülkemizdeki insanların sosyal durumunu da dikkate almak gerekiyor. ‘Barış için donmak’ veya ‘arabasız pazarlar’ gibi söylemler iyi fikirler ancak ekonomi için yarar sağlamaz” dedi. Enerji kriziyle ilgili yakında Körfez Ülkeleri’ne ziyarette bulunacağını ifade eden Söder, daha önce planlanan atom santrallerinin kapatılmasının da bir süre daha ertelenmesini istedi. “Tüm AB ülkeleri atom santrallerine yatırım yaparken, bizim çıkmamız akıllıca olmaz” diyen Söder, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra başka alternatiflerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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Rus gazına ambargoya karşı
Ulaştırma Bakanı Volker Wissing

YAPTIRIM KARARLARI YETERLİ
Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ile Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann da Rusya’ya yeni yaptırımlara karşı olduklarını söyledi. Rusya’ya karşı devamlı yeni yaptırım fikirlerinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirten Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, onun yerine şimdiye kadar belirlenen yaptırımların ödün verilmeden devam ettirilmesini istedi. Adalet Bakanı Buschmann da başta uluslararası para trafiği olmak üzere şimdiye kadar alınan yaptırım kararlarının yeterli olduğunu söyledi.

Rus gazına ambargoya karşı
Adalet Bakanı Marco Buschmann

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#Almanya#Markus Söder#Rus Gazı

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