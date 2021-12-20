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HABERLERAvrupa Haberleri

Rus gazı ortakları birbirine düşürdü!

#Almanya-Rusya#Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı#AVRUPADAN HABERLER
Rus gazı ortakları birbirine düşürdü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tehditleri nedeniyle Rus doğal gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi için inşa edilen Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi Almaya’da koalisyon hükümetinde yer alan Yeşiller ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında sıkıntı yarattı.

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YEŞİLLER’Lİ Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un yanı sıra Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck de, Rusya’nın askeri operasyona girişmesi halinde projenin devreye sokulmasına karşı olduklarını açıkladı. Habeck, “Her askeri taşkınlık, yanıtsız kalmamalı. Böyle bir durumda her türlü olasılık düşünülmelidir” açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞ AYRILIĞI ARTIYOR
Yeşiller Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Agnieszka Brugger de, koalisyon ortakları SPD ile Yeşiller arasında bu konuda görüş ayrılığının artmakta olduğuna dikkat çekti. “AB tarafında diyalog kapısı açık” diyen Brugger, Rusya’nın da başka ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Buna riayet edilmemesi durumunda gereken yaptırımların hayata geçirilmesine tam destek vereceklerini de vurguladı. Agnieszka Brugger, Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili olarak da, “Ukrayna’ya saldırılsa bile bu projeye son verilmesi kapısını kapatmak yanlış olur” dedi.

‘ÖZEL EKONOMİ PROJESİDİR’
SPD’li Başbakan Olaf Scholz ise Kuzey Akım 2 projesinin Ukrayna-Rus sorunuyla ilişkilendirilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Scholz, ‘Kuzey Akım 2, özel bir ekonomi projesidir’ açıklamasında bulundu.

 

 

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