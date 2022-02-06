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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Rus doğal gazına bağımlılığımızı azaltmalıyız’

#Almanya#Robert Habeck#Kuzey Akım 2 Projesi
‘Rus doğal gazına bağımlılığımızı azaltmalıyız’

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, ülkesinin Rus doğal gazına bağımlılığının azaltılması gerektiğini savundu. Habeck, Kuzey Akım 2 projesine karşı da uyarıda bulundu.

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ALMANYA Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya’nın Ukrayna krizi gölgesinde Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltması çağrısı yaptı. Alman Funke Mediengruppe ve Fransız gazetesi Ouest-France’a konuşan Habeck, Almanya’nın gelecek kış için tedbir alması gerektiğini belirterek, jeopolitik konumunun ülkesini alternatif gaz ithalatı kaynakları bulmaya ve kaynağını çeşitlendirmeye mecbur bıraktığını savundu.

‘KUZEY AKIM 2 BAĞIMLILIĞI ARTIRIR’
“Müzakere etmeliyiz ve kendimizi daha iyi biçimde garantiye almalıyız” diyen Bakan, “Bunu yapmazsak bir piyona dönüşürüz” ifadelerini kullandı. Habeck bu bağlamda, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ilişkin de uyarıda bulundu. Projenin yalnızca Rus gazına bağımlılığı artırmakla kalmadığını aynı zamanda jeopolitik açıdan da kırılgan bir tedarik rotasına mahkum bıraktığını savundu. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı “Son haftalar ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışma Rusya’nın doğal gaz ihracatını Almanya’nın çıkarlarına karşı kullanacağı yönündeki endişelerimizi artırdı” diye konuştu.

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KOALİSYONDA ORTAK TUTUM YOK
Kuzey Akım 2 projesine ilişkin koalisyon hükümeti içinde ortak bir tutum bulunmuyor. Yeşiller, projeye oldukça eleştirel yaklaşırken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) projenin askıya alınması fikrine şimdiye kadar karşı çıktı. 1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 boru hattının, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya’ya ulaştırması hedefleniyor.

 

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#Almanya#Robert Habeck#Kuzey Akım 2 Projesi

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