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Rus Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

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#Almanya#Annalena Baerbock#Rus Büyükelçi
Rus Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 18:24

Almanya, Rusya’da kamu yayıncısı ARD için çalışan iki kişi hakkında sınır dışı kararı verilmesi nedeniyle Rusya’nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Rusya’da muhabirlik yapmanın artık mümkün olmadığını belirtti. Baerbock, “Rusya’nın ARD çalışanlarını sınır dışı etmesi kabul edilemez, gerekçesi de yanlış ve yalandır. Bunu açık bir şekilde kınıyoruz. Bu yüzden bugün Rus Büyükelçisini çağırdık” dedi. Almanya’da veya Avrupa’da basın özgürlüğüne yönelik kısıtlama olduğu iddiasının yanlış olduğunu savunan Baerbock, bu nedenle ARD çalışanlarının sınır dışı edilmesiyle bu iddiaları ilişkilendirmenin hiçbir sebebi olmadığını söyledi. Baerbock, “Burada (Almanya’da) yetkili eyalet dairesi Rus yayın kuruluşunun iki çalışanı hakkında oturum izinlerine ilişkin karar verdi. Buna karşı hukuki yollara başvurulabilir” diye konuştu.
Rus ‘Perviy’ kanalının Berlin ofisinin kapatıldığı ve bir muhabir ile bir kameramanın ülkeden ayrılması gerektiğine ilişkin haberler yayınlanmış, Rusya da buna karşılık Alman kamu yayıncısı ARD’nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı almıştı.

 

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#Almanya#Annalena Baerbock#Rus Büyükelçi

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