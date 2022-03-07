Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Rus ajanlar Almanya’da cirit atıyor

#Vladimir Putin#AVRUPADAN HABERLER#Rus Ajanlar Almanya’Da Cirit Atıyor
Rus ajanlar Almanya’da cirit atıyor

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da Rus casusların olduğu ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Bild gazetesi, Alman güvenlik güvenlik makamlarından edinilen bilgilere dayanarak verdiği haberinde, Ukrayna’ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’ya en az 200 casus gönderdiğini yazdı. Aynı haberde, güvenlik uzmanlarına göre Rusya adına Almanya’da casusluk yapan ajan sayınının 2 binin üzerinde olduğu belirtildi. Haberde, Rus ajanların, Alman politikacılar, şirket yöneticileri ve Rusya’yı eleştirenlerle ilgili bilgiler toplayıp Moskova’ya gönderdikleri yazdı. 2019 yılında bir Rus ajanın Almanya’nın başkenti Berlin’de rejim karşıtı bir Çeçen’i öldürdüğü hatırlatılırken, benzer cinayetlerin işlenebileceğine dikkat çekildi. Öte yandan Putin yanlısı motosikletli rock gruplarının da hem şiddet hem de casusluk faaliyetlerinde bulunmaları için Almanya’ya gönderildiği ileri sürüldü. ‘Gece Kurtları’ olarak nitelenen bu çetenin 5 binden fazla üyesi olduğu iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vladimir Putin#AVRUPADAN HABERLER#Rus Ajanlar Almanya’Da Cirit Atıyor

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya