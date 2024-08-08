‘Rumi Rüyaları’ Debrecen’de

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2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen dijital sergi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Mevlana’nın renkli dünyasını yapay zekâ tabanlı bir ışık ve hareket gösterisiyle yansıtan ‘Rumi Rüyaları’ sergisi, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geniş bir Mesnevi külliyatının ve tasavvuf müziği kayıtlarının günümüz bilgisayar teknolojileriyle yorumlanmasıyla oluşturuldu. İzleyiciye hareket, ışık, renk ve ses aracılığıyla ulaşan dijital enstalasyon, Mevlana’nın ‘gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması’ fikrini işliyor. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, dünyanın önde gelen sanatçılarından Refik Anadol’un eserini Debrecen’de sergilemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. 3 Ağustos’ta açılışı yapılan sergi 29 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak. Sergi ayrıca, 58’inci Debrecen Çiçek Festivali’nin kültürel programında da yer alacak.