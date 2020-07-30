Rum mankenin yalanı ortaya çıktı...

ÖDÜLLÜ fotoğrafçı Sir Don McCullin tarafından 19 Mart 1964’te Gaziveren’da çekilen bir fotoğraf, Kıbrıslı Rumlar tarafından propaganda amaçlı kullanıldı. Fotoğrafta, Rus askerler tarafından öldürülen eşine ağlayan Kıbrıslı Türk kadını Nevcihan Oluşum var. McCullin, söz konusu fotoğrafla 1964 yılında ‘Dünya Basın Fotoğrafı’ ödülüne layık görüşmüştü. Ancak ABD vatandaşı Kıbrıslı Rum manken Sophia Hadjipanteli, fotoğrafla ilgili algı operasyonu yapmaya çalıştı ve yanıltıcı bilgilerle Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraftaki kadının aslında bir ‘Rum kadını’ olduğunu söyleyerek dünyayı yanıltmaya çalıştı. Hadjipanteli’nin paylaşımını daha sonra Kıbrıslı Rum gençlerin İngiltere merkezli örgütü ‘Nepomak’ paylaştı. Londra’da yaşayan Barones Meral Ece, ‘Nepomak’ın sayfasında gördüğü fotoğrafa yorum yazarak hatayı düzeltmek istedi. Londra’da yaşayan Nevzat Atakan adlı bir Kıbrıslı Türk genci de Facebook’da paylaşımı gördükten sonra duruma dikkati çekti. ‘Nepomak’ uyarılar üzerine fotoğrafı kaldırırken, 24 yaşındaki Hadjipanteli 442 bin takipçili hesabından paylaştığı fotoğrafın altında Kıbrıs Barış Harekatı’nı ‘Türk işgali’ diye tanımladı ve “Kıbrıs bugün de Türk askerlerinin işgali altında” ifadesini kullandı. Rum manken, uyarılara rağmen fotoğrafı ve paylaşımını kaldırmadı, ancak daha sonra altına “**AÇIKLAMA*** İkinci fotoğraf, eşinin ölümüne ağlayan bir Kıbrıslı Türk kadının çom meşhur fotoğrafı, sadece bunu netleştirmek istedim” diye bir not yazdı.

ANNEMİN ANISINA HAKARET

Fotoğrafta ölen eşine ağlayan Nevcihan Oluşum, 2018’de hayatını kaybetti, ancak aynı fotoğrafta annesine elini uzatırken görülen oğlu Kubilay Oluşum, Times’a yaptığı açıklamada fotoğrafın yanıltıcı bilgilerle birlikte yayımlanmasının ‘annesinin anısına hakaret’ olduğunu belirtti: “Ne zaman bu fotoğrafı görsem, çekildiği ana dönüyorum. O acı ana. Annemi sakinleştirmeye ve babamın öldürüldüğü gerçeğini sindirmeye çalışıyorum. Aslına bakarsanız, ben bu fotoğrafa bakmaya dayanamıyorum. Çok sarsıyor. Babamız öldürüldüğünde ben 9 yaşındaydım, Nigar ise 6 yaşında. O zaman bilmiyorduk ama annem erkek kardeşime 40 günlük hamileymiş. Babam bir çocuğu daha olacağını öğrenemeden aramızdan ayrıldı. Fotoğraftakinin bir Türk kadını olduğunu Kıbrıslı Rumlara kaç kere söyledik. Bir sürü röportaj verdik, annemle ilgili kitaplar yazıldı. Bu fotoğraf dünyayı dolaştı. Annemi Rum gibi göstermeye çalışarak bu fotoğrafı kendi propagandaları için suiistimal etmeleri beni ve ailemi çok rahatsız ediyor. Türkiye’yi kötü göstermeye çalışıyorlar ama bu yaptıklarıyla aslında annemin hatırasına da hakaret ediyorlar. Babamız olmadığı için yaşadığımız çilelere yapılmış bir hakaret. Bu acıyı annemle beraber atlattık. Artık buna bir son vermeleri lazım.”









