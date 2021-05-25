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Avrupa
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Haber Giriş: 25.05.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Rukiye Tunç; bir Türk kadınının Avrupa'daki başarı hikayesi

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Rukiye Tunç; bir Türk kadınının Avrupa'daki başarı hikayesi
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Türk kadını artık sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok yerinde, çok önemli başarılara imza atıyor. Rukiye Tunç, Avrupa’da bir başarı öyküsü yazan, sadece iş dünyasında kalmayıp aynı zamanda siyasi girişimleriyle de ülkemizin gururu, aydınlık yüzü olan bir Türk kadını…

Yıllar önce, işçi ailesi çocuğu olarak geldiği Almanya’nın Hessen eyaletinde, sonbahar 2021 de gerçekleştirilecek seçimlerde Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlanan en iddialı isimlerden biri Rukiye Tunç

Bir aile şirketi olan ve tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Rukiye Tunç, Bugün Tunç Trans olarak Avrupa’nın en büyük taşıma şirketi unvanını elinde bulunduran ilk kadın girişimcidir. Avrupa’da daha da büyüme hedefi olan Tunç Group; Profesyonel Kamyon ve Otobüs şoförü yetiştirme lisansına sahip ve lüks otobüs kiralama alanında da faaliyet vermenin yanı sıra kozmetik sektöründe de dünyaca ünlü markalarla işbirliği yapmakta..

Başarıdan başarıya koşan, aynı zamanda tüm girişimcilerin başarılı olabilmesi aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durabilmesinin önemini her fırsatta vurgulayan Rukiye Tunç, önü açık bir Türk kadını olarak ülkemizi en güzel şekilde yurtdışında temsil etmekte.

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