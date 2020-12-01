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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

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‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde
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Dünyaca ünlü Kıbrıs Türk kökenli sanatçı Tracey Kerime Emin’in eserleri, Londra’da Norveçli ünlü ressam Edvard Munch’ın çalışmalarıyla birlikte sergilenecek.

BRİTANYA Kraliyet Sanat Akademisi (The Royal Academy of Arts), İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk kökenli Britanyalı sanatçı Tracey Emin ve Norveçli ekspresyonist ressam Edvard Munch’un eserlerini bir araya getiren bir sergi düzenleyecek.

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

Londra’nın merkezindeki Piccadilly’de bulunan akademi binasında 7 Aralık 2020–28 Şubat 2021 arasında görülebilecek sergide, Tracey Emin’in bazıları ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkacak 25’ten fazla resmi, neon çalışması ve heykelleri yer alacak. Aynı zamanda özellikle ‘Çığlık’ adlı eseriyle tanınan Norveçli ressam Edvard Munch’ın 19 yağlı ve sulu boya çalışması görülebilecek.

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

TEMASI ACI, KAYIP VE ÖZLEM
1944’te hayatını kaybeden Munch için “18 yaşından bu yana bu adama aşığım” diyen ve eserlerinde büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Emin, 1998’de Munch’ın en çok tanınan eserlerini yaptığı Oslo’daki mendirekte bir video çalışması da gerçekleştirmişti. ‘Loneliness of the soul’ (Ruhun yalnızlığı) adını taşıyan sergide acı, kayıp ve özlem gibi temalar işlenecek.

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

Serginin 15 Kasım’da açılması planlanıyordu, ancak koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan kısıtlama kararları yüzünden, serginin açılışı 7 Aralık’a ertelendi.

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

TRACEY EMİN KİMDİR?
3 Temmuz 1963’te Londra’nın Croydon ilçesinde doğan Tracey Emin, Kıbrıslı Türk baba ve Britanya Romanı bir çiftin kızı. İngiltere’nin bir sahil kasabası olan Margate’te büyüyen Emin, ikiz kardeşi Paul ille birlikte babasının Margate’deki otelinin iflasıyla birlikte ailesinin yaşadığı zor günlere tanıklık etti.

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

KRALİÇE II. ELIZABETH GAF YAPMIŞTI
Gençlik yılları zorluklarla geçen Emin, 1980’li yılların sonunda tanınmaya başladı. Emin ‘1963-1995 arasında yattığım herkes’, ‘Yatağım’ ve ‘Size Söylediğim Son Şey Beni Burada Bırakmayın’ gibi tartışmalı eserleriyle de adından söz ettirdi. 2007’de, Emin’e, Royal Academy of Arts, tarafından ‘Kraliyet Akademisyeni’ unvanını verildi. Aynı yıl Venedik Bienali’nde ‘Birleşik Krallığı’ temsil etti. Emin, 2011’de Margate’te açtığı bir sergide Kraliçe II. Elizabeth ile el sıkışmış ve Kraliçe II. Elizabeth bu tanışma sırasında yaptığı gaf, o dönem gazetelerde haber olmuştu. Kraliçe, dünyaca ünlü sanatçı Emin’in sergisini gördükten sonra sanatçıya dönüp, “Margate’in dışında, uluslararası sergiler de açıyor musunuz?” diye sormuştu.

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

‘Ruhun yalnızlığı’ Britanya Kraliyet Sanat Akademisi’nde

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