Rüdiger yine işaret parmağıyla gündemde

Haberin Devamı

INSTAGRAM’daki seccade üzerinde işaret parmağıyla verdiği bir pozla tartışma konusu olan Rüdiger, Almanya’daki bazı yayın organlarında ‘radikal’ olmak suçlanmıştı. Birçok uzman ise bunun ‘radikal’ bir sembol olmadığını ve Allah’ın birliğini simgelediğini söylemişti. Rüdiger, tüm bu tartışmalara rağmen Avrupa Şampiyonası için UEFA’nın fotoğraf çekimlerinde de benzer görüntüyle poz verince yine gündem oldu. Bild gazetesine konuşan Rüdiger, “Bu fotoğraf UEFA’nın EURO 2024 için yaptığı resmi çekimin bir parçası olarak çekildi. Tüm Avrupa takımlarından birkaç düzine oyuncu da bu pozu verdi” dedi. Real Madrid’de top koşturan Rüdiger, “Mart ayında tartışmalara dahil olmadığımı ayrıntılı olarak açıklamıştım ve bu elbette hâlâ geçerli ve asla değişmeyecek” diye ekledi.

Haberin Devamı

UEFA’DAN AÇIKLAMA

UEFA, ayrıca dini motiflerin kullanıldığı yönündeki suçlamaları da reddetti. Bir soru üzerine açıklama yapan UEFA, “Fotoğraflarda gösterilen sembol, fotoğraf çekimleri sırasında gösterilen diğerleri gibi, tipik bir kutlama pozudur ve UEFA’nın amaçları nedeniyle, dini ve/veya siyasi imalarla ilişkilendirilmemelidir” denildi. Alman Milli Takımından Marc-André ter Stegen, Chris Führich ve Maximilian Mittelstädt de UEFA tarafından yapılan fotoğraf çekimlerinde Rüdiger ile benzer şekilde poz verdi.