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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa, Instagram
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

RTL sunucusu Instagram’dan duyurdu: ‘Öksürüyorum, kemiklerim çok ağrıyor...’

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RTL sunucusu Instagram’dan duyurdu: ‘Öksürüyorum, kemiklerim çok ağrıyor...’
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RTL televizyonunun güzel sunucusu Sandra Kuhn da koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Kuhn, hastalığını şu sözlerle duyurdu: “Öksürüyorum, yemek tadı alamıyorum, kemiklerim ve eklemlerim çok ağrıyor. Şiddetli baş ağrım var.”

RTL sunucusu Instagram’dan duyurdu: ‘Öksürüyorum, kemiklerim çok ağrıyor...’
SANDRA Kuhn’un eşi Kristof Kuhn da hastalık belirtileri taşıdığını Instagram’dan duyurdu: “Hastalık belirtileri taşıyorum. Evde karantinada tutuluyorum. Ben bu durumu sağlık dairesi yetkililerine de bildirdim.” Sandra Kuhn eşiyle birlikte hastalığa nasıl yakalandığını bilmediğini açıklarken, “Umarım çok çabuk iyileşiriz. Bize virüsün nasıl bulaştığını kesinlikle bilmiyoruz ve bu konuda bir fikrimiz de yok. İnsanlarla az temas kurulması sağlık açısından önemli ve biz bu kurala sıkı sıkıya uyduk. Mesafeyi koruduk ve maske taktık. Bu kadar dikkat etmemize rağmen koronaya yakalanmak beni gerçekten şoke etti. Bu da insanın virüsü ne kadar kolay kapacağını gösteriyor” dedi.
RTL sunucusu Instagram’dan duyurdu: ‘Öksürüyorum, kemiklerim çok ağrıyor...’
İki yaşındaki kızıyla bir yaşındaki oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kuhn, çocukların koronaya yakalanmadığını açıkladı. 38 yaşındaki sunucu, “Aile olarak bu zor dönemin üstesinden beraber geleceğiz. İki çocuğumuzun da sağlık durumu çok iyi. İkisinin de hastalık belirtisi yok. Çocukların test sonucu negatif çıktı” dedi.

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