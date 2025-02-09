Rotterdam’da Türk Dil bayramı coşkusu

İskender GÜNGÖR - Desat TAPAN / HOLLANDA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 17:02
Hollanda’da faaliyet gösteren Kuşaktan Kuşağa Vakfı, 5 Mayıs’ta Rotterdam’da Türk Dil Bayramı’nı kutlayacak. Vlaardingen bölgesinde düzenlenecek etkinlik için komisyon üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Vakfın kurucularından gazeteci-yazar Yavuz Nüfel, toplantının açılış konuşmasında, geniş çaplı dil etkinliğinin Hollanda’da ilk kez yapılacağını belirtti. Nüfel, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de yayımladığı “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır” fermanıyla Türkçenin resmî dil olarak kabul edilme sürecinin başladığını hatırlattı. Türk Dil Bayramı’nın bu tarihi olaydan günümüze kadar uzandığını ifade eden Nüfel, vakfın, bu önemli kültürel mirası Hollanda’da da yaşatmak amacıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırladığını söyledi.ETKİNLİK İÇİN ÖNEMLİ KOMİSYON
Sahne programının planlanması ve sponsorluk çalışmalarını yürütecek komisyon, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarına başladı. Organizasyonda Nermin Tecim, Yavuz Nüfel, Hatice Yılmaz, Songül Adıgüzel ve Regenboog Vakfı’ndan Ömer Atıf-Sezerhan
yer alıyor. Toplantıya katılan diğer vakıf üyeleri arasında Hülya Salman, Aysel Özbakan, Büşra Soykan, Fehmi Uzun, Ozan Dereli ve Sedat Tapan da bulunuyor. Katılımcılar, Türk Dil Bayramı’nın Hollanda’da ilk kez kutlanacak olmasının heyecanını paylaştı.ETKİNLİK 5 MAYIS’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinlik için salon hazırlıkları ve program içeriğinin oluşturulması konusunda çalışmalar devam ediyor. Vakıf yetkilileri, bu özel günün Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatması ve gelecek nesillere aktarması açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar. Bu tarihi kutlamanın, Hollanda’daki Türk toplumunun dilini ve kültürünü yaşatma çabalarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik detayları ve katılım koşulları, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Roterdam’daki etkinliğe Türk büyükelçilik ve konsolosluğunun da katkı sağlayacağı bildirildi.