Rotterdam’da Türk Dil bayramı coşkusu

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Vakfın kurucularından gazeteci-yazar Yavuz Nüfel, toplantının açılış konuşmasında, geniş çaplı dil etkinliğinin Hollanda’da ilk kez yapılacağını belirtti. Nüfel, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de yayımladığı “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır” fermanıyla Türkçenin resmî dil olarak kabul edilme sürecinin başladığını hatırlattı. Türk Dil Bayramı’nın bu tarihi olaydan günümüze kadar uzandığını ifade eden Nüfel, vakfın, bu önemli kültürel mirası Hollanda’da da yaşatmak amacıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırladığını söyledi.

