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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Rotterdam’da büyük yangın... 14 yaşında bir çocuk gözaltında...

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Rotterdam’da büyük yangın... 14 yaşında bir çocuk gözaltında...
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Hollanda’nın Rotterdam kentindeki bir tema parkında yangın çıktı. Kundaklama şüphesiyle 14 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Plaswijckpark tema parkında gece saatlerinde geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Alevler kısa sürede yayılırken, ölü ya da yaralı bulunmadığı aktarıldı. Rotterdam polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, internette dolaşan bir videoya dayanarak 14 yaşındaki bir çocuğun ‘kundaklama’ şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Tema parkında tiyatro binasının yanı sıra oyun alanları, tur teknesi ve bir hayvanat bahçesi bulunuyordu. Polis, çıkan yangından hayvanların zarar görmediğini ve güvenli yerlere taşındığını belirtti. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangından kısa süre sonra parkın onarımı için kampanya başlatıldı. Yerel saatle 07.00’ye kadar yaklaşık 37 bin euro toplandığı açıklandı.

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