Rotterdam’da bıçaklı saldırı: 1 kişi ölü, 2 yaralı

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HOLLANDA polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü çevresinde bıçaklı saldırı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayanlardan 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, saldırganın da yaralandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganın iki büyük bıçakla Erasmus Köprüsü etrafında rastgele kişilere saldırdığı bilgisi paylaşıldı.