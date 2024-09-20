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Rotterdam’da bıçaklı saldırı: 1 kişi ölü, 2 yaralı

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#ALMANYA#HOLLANDA#Bıçaklı Saldırı
Rotterdam’da bıçaklı saldırı: 1 kişi ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 11:10

Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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HOLLANDA polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü çevresinde bıçaklı saldırı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayanlardan 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, saldırganın da yaralandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganın iki büyük bıçakla Erasmus Köprüsü etrafında rastgele kişilere saldırdığı bilgisi paylaşıldı.

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#ALMANYA#HOLLANDA#Bıçaklı Saldırı

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