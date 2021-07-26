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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Rotterdam limanında 2 tona yakın kokain ele geçirildi

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Rotterdam limanında 2 tona yakın kokain ele geçirildi

Hollanda’nın liman kenti Rotterdam’da, Kosta Rika’dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kosta Rika’dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi. Piyasa değeri 132 milyon euro olan kokainin, Lahey’deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi. Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador’dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.

 

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