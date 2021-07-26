Rotterdam limanında 2 tona yakın kokain ele geçirildi

Rotterdam Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kosta Rika’dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi. Piyasa değeri 132 milyon euro olan kokainin, Lahey’deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi. Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador’dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.