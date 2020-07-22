Leroy Sane: 'Kariyerimde yeni sayfa açmak istiyorum'

Bayern Münih'e gelmesinde Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'in büyük etkisi olduğunu belirten Sane “Bayern Münih'e gelmemde Hasan Salihamidzic ve onun konsepti büyük rol oynadı. Transfer görüşmelerinin ilk anından itibaren transferin olması için uğraştı ve hiçbir engel çıkarmadı. Kulübün nasıl çalıştığını, neyi amaçladıklarını tek tek anlattı. Ona minnettarım. İyi ki gelmişim” dedi.

Teknik Direktör Hansi Flick'i U21 milli takımından tanıdığını ve onunla iyi bir uyum içinde olduğunu belirten Sane “Benden ve takımdan ne beklediğini anlattı. Ne yapmak istediğini iyi bilen birisi” sözleriyle de yeni teknik direktörünü övdü. Bayern Münih'e oynama garantisiyle gelmediğini ve her maçta forma giymek gibi bir beklentisinin bulunmadığın söyleyen 24 yaşındaki futbolcu “Ben rotasyona inanan biriyim. Gelirken oynama garantisi istemedim” dedi. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağına ve şampiyonluk kupasını kaldıracağına inandığında belirten Sane “Gelecek yıl benim de katkımla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını isterim. Ben burada yeni bir sayfa açıyorum. Sakin şekilde kariyerimi başka bir boyuta taşımak hedefim” dedi.