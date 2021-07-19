Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı
Efsane futbolcu Ronaldinho, göğsüne imza isteyen güzel hayranını kırmadı. Brezilyalı eski futbolcunun, hayranının göğsüne uzun bir imza atarken o anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Kısa süre içinde birçok kullanıcı tarafından paylaşılan videoya beğeni yağdı.
Futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hayranları Ronaldinho'nun peşini bırakmıyor. Son olarak Brezilyalı efsane futbolcunun kadın hayranına verdiği imza sosyal medyayı salladı.
Eski futbolcunun, kadın hayranının göğsüne imza attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti. Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa süre içinde viral olurken, kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.