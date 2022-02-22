Robotla yangının nedeni araştırılacak!

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ESSEN’de önceki gün 50’den fazla dairenin yer aldığı bina kompleksinde yangının çıkış nedeni hâlâ araştırılıyor. Ancak ilk incelemelere göre yangının birinci katta bir daireden çıktığı tahmin ediliyor. Tamamen yanan ve ağır hasar gören binada çökme tehlikesi bulunduğu ve bu nedenle kamera sistemi yerleştirilmiş robotla yangının kaynağının araştırılacağı belirtildi. Bina, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı gece boyunca ısı kameralarıyla gözlem altında tutuldu.

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Sabah erken saatlerde ise itfaiye yangının tamamen söndürüldüğünü rapor etti. Yangının söndürülmesi sonrası ise olay yeri, polisin de incelemesine açıldı. Yangından etkilenen ve evsiz kalan bina sakinlerinin bir bölümü geçici olarak çevredeki otellere yerleştirildi, bir kısmı ise yakınları ve akrabalarına taşınmak zorunda kaldı.

ANTONIA FIRTINASI ŞİDDETLENDİRDİ

2015 yılında inşa edilen binanın tamamen kullanılmaz hale geldiği ve yıkılma tehlikesine karşı statik ölçümlerinin yapılacağı kaydedildi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, binanın dış cephesindeki yalıtım malzemelerinin yangının yayılmasına etkili olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca yangın gecesi etkili olan Antonia adlı fırtınanın da yangının şiddetlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor.