'Robotik giysiler kendini ispatlarsa...'

STUTTGART Havaalanı Yer Hizmetleri Proje Yöneticisi Daniel Schmidt, “Başlangıçta bir yıl boyunca test ettiğimiz 2 adet Cray X sipariş ettik. Kıyafetler kendilerini ispatlarsa daha fazla sipariş vereceğiz” dedi. German Bionic firması tarafından üretilen Cray X’in, insan zekâsıyla makinenin gücünü birleştirerek tasarlandığını açıklayan Almanya’nın en ünlü dijitalleşme uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Herbert Schuster, Cray X’in robotik dış iskeletinin bir sırt çantası gibi giyildiğini dile getirerek elektrikli motorunun şarj edilerek çalıştığını ve giysinin 8 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

ALMANYA’DA ÖDÜL ALDI

Prof. Schuster, Cray X kıyafetini giyen çalışanların kaldırma sırasında daha az güce ihtiyaç duyduğunu ve çalışanın belini rahatlattığını, stresin vücudun üst sırt ve bacaklar gibi daha az hassas bölgelere dağıttığını, bu özelliğiyle de hassas alanları aşırı yüklenmeye karşı koruduğunu ve dış iskelet hareketlere istikrar kazandırdığını açıkladı.

Avrupa’da ilk kez Stuttgart Havaalanı’nda kullanılan robotik giysi, bir yıllık denemenin ardından alınacak verimden sonra diğer havaalanlarında da kullanılacak. Cray X, Augsburg start-up German Bionic, teknoloji için birçok ödül aldı ve Alman start-up ödülünü kazandı.