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BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 25.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Robert Koch Enstitüsü’nü taşladılar!

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Robert Koch Enstitüsü’nü taşladılar!
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Almanya’da Kovid-19 salgınını izleyen Robert Koch Enstitüsü’e gece yarısı saldırı düzenlendi. Yanıcı madde ve taşlarla saldırılan enstitünün Berlin’deki merkezinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Saldırıda yaralanan ise olmadı.

Robert Koch Enstitüsü’nü taşladılar
POLİSTEN edinilen bilgiye göre, saldırı, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı saat 02.20 sıralarında gerçekleşti. Bir grup kimliği belirsiz kişiler, binanın camlarını taş yağmuruna tuttu. Bu sırada gruptan bir kişi de binanın penceresine yanıcı bir madde fırlattı. Atılan taşların isabet ettiği bir cam kırıldı. Yanıcı madde nedeniyle binanın duvarlarının küçük bir bölümü de karardı. Binada görevli güvenlik birimlerinin saldırıyı fark etmesi üzerine saldırganlar yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Berlin Eyalet Asayiş Dairesi polisleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Robert Koch Enstitüsü yetkilileri ise saldırıyla ilgili herhang bir açıklama yapmadı.
Robert Koch Enstitüsü’nü taşladılar

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