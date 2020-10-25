Robert Koch Enstitüsü’nü taşladılar!

POLİSTEN edinilen bilgiye göre, saldırı, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı saat 02.20 sıralarında gerçekleşti. Bir grup kimliği belirsiz kişiler, binanın camlarını taş yağmuruna tuttu. Bu sırada gruptan bir kişi de binanın penceresine yanıcı bir madde fırlattı. Atılan taşların isabet ettiği bir cam kırıldı. Yanıcı madde nedeniyle binanın duvarlarının küçük bir bölümü de karardı. Binada görevli güvenlik birimlerinin saldırıyı fark etmesi üzerine saldırganlar yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Berlin Eyalet Asayiş Dairesi polisleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Robert Koch Enstitüsü yetkilileri ise saldırıyla ilgili herhang bir açıklama yapmadı.