Robert Koch Enstitüsü kritik tabloyu paylaştı

BU sayının 1 hafta öncesine göre yüzde 22 artış gösterdiğine dikkati çeken RKI, haftalık insidans değerini de 5.1 olarak duyurdu. Artışların nedeni olarak da Hindistan mutasyonlu Delta varyantı gösteriliyor. Son 24 saat içerisinde 48 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Almanya’da pandeminin başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı ise 90 bin 110 olarak açıklandı. Delta varyantının yanı sıra yeni ortaya çıkan Lambda türünün de Avrupa’ya ulaştığını açıklayan enstitü, oldukça bulaşıcı olduğu belirtilen bu iki varyantlı koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiğini bildirdi.

AŞI KAMPANYASI GENİŞLETİLMELİ

Öte yandan Almanya’da az gelirli vatandaşların, ekonomik durumu iyi olanlara göre daha düşük oranda aşı olduğu ortaya çıktı. Aşılama kampanyasının gelir grubuna göre dağılışı hakkında bir araştırma yapan Hanns Böckler Vakfı Sosyoloji Enstitüsü, az gelirli insanların ancak yarısının ilk aşısını oldukları sonucuna vardı. Bu oranın üst düzey gelir grubunda yüzde 71 dolayında olduğu bilgisini paylaşan enstitü uzmanları, sonucun alarm verici olduğunu belirterek aşı kampanyasının özellikle büyük fabrika ve iş yerlerine doğru genişletilmesi tavsiyesinde bulundu.