Roaming süresi 10 yıl daha uzatılıyor

Haberin Devamı

PARLAMENTO ve Konsey tarafından kabul edilen yeni kurallar, cep telefonu kullanıcılarının halihazırda yaşadıkları ülkede ödenen ücretlere ek ücret ödemeden AB genelinde arama yapabilecekleri anlamına geliyor. Kullanıcıların ayrıca yurt dışındaki mobil bağlantının, yurt içindekiyle aynı kalite ve hızda olmasını isteme hakkı da var. Roaming sağlayanlar, ziyaret edilen ülkenin şebekesinde, ikâmet edilen ülkedekiyle aynı dolaşım kalitesini sunmak mümkünse, bunu sağlamakla yükümlü olacaklar. Konsey ile müzakerelerde milletvekilleri, yeni kurallarda dolaşım hizmetlerinin kalitesini düşüren uygulamaları yasaklayan bir hükmü de (örneğin, bağlantıyı 4G’den 3G’ye indirerek) geçirdiler. Seyahat edenler ve engelli kişiler ister telefonla ister kısa mesajla, arayanın konum bilgileri de dahil olmak üzere acil servislere hiçbir ek ücret ödemeden erişebilecek. Operatörler ayrıca Avrupa acil durum numarası 112 hakkında da bilgi vermek zorundalar.

Haberin Devamı

DAKİKA BAŞINA 19 SENT

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde, roaming aramaları ile AB içi aramalar arasındaki farkın hâlâ birçok tüketici için kafa karıştırıcı olduğundan, AB içi aramalar (örneğin, Belçika’dan İtalya’ya yapılan aramalar) için ek ücretlere son verilmesi için baskı yaptı. AB içindeki aramalar şu anda dakika başına 19 sent ile sınırlı. Anlaşma, Komisyon’un bunu incelemesini ve bu üst sınırın daha da azaltılmasının gerekli olup olmadığını değerlendirmesini sağlıyor.

‘AVRUPA BAŞARI ÖYKÜSÜ’

AP üyesi raportör Angelika Winzig, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Yaşadığın ülkeye göre roaming ücreti eşi görülmemiş bir Avrupa başarı öyküsüdür. Hepimizin doğrudan AB iç pazarından nasıl yararlandığımızı gösteriyor. Tüm Avrupa vatandaşları ve işletmeleri için maliyetleri daha da düşürmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı başardık. Seyahatteyken artık evdekiyle aynı kalitede hizmet ve veri hızının keyfini çıkaracağız. Veri hızının kasıtlı olarak yavaşlatılmasına artık izin verilmeyecektir. Aynı zamanda, büyük müşteriler için üst limitleri önemli ölçüde düşürerek telekomünikasyon pazarında daha fazla adalet ve rekabet yaratıyoruz. Bu düzenleme ile gelecekte başarılı, güçlü ve etkili bir Avrupa Birliği için gerçek bir Avrupa dijital tek pazarına doğru önemli bir adım daha atıyoruz.”